ÖVP-Klubobmann erteilt Neuwahl-Gerücht eine Absage

Learning by doing am Landhausplatz in St. Pölten: Jochen Danninger, ÖVP-Klubobmann in Niederösterreich, trat sein neues Amt ohne Eingewöhnungszeit, dafür aber gleich mit mehreren Querschüssen an. Die „Krone“ hat ihn nach seiner Feuertaufe besucht, zu etwaigen Neuwahlen im Bund befragt und darüber hinaus festgestellt: Auch die ÖVP hat das Austeilen nicht verlernt.