Salzburg zum zehnten Mal österreichischer Meister

Nun soll gegen Bozen auch der ICE-Titel erfolgreich vereidigt werden. „Wichtig wird sein, dass wir weiter so diszipliniert wie bisher spielen und uns auf unser Spiel konzentrieren. Nichtsdestotrotz rechnen wir mit einer langen Finalserie, in der wir am Ende als Sieger vom Eis gehen wollen. Im Halbfinale haben wir gegen Klagenfurt bis auf das eine Auswärtsspiel sehr kompakt gespielt und das wollen wir auch ins Finale mitnehmen“, betonte Salzburg-Kapitän Thomas Raffl vor dem ersten Duell am Donnerstag in Südtirol.