0:2! Frühe kalte Dusche für den KAC in Salzburg

Der Plan des KAC war natürlich, nicht schon wieder ein frühes Gegentor in Salzburg zu kassieren - und es ging schief! Denn in Minute vier hatte Bullen-Verteidiger Robertson zu viel Platz und versenkte den Puck unter der Latte zum 1:0 für die Hausherren. Die Bullen drückten, die Rotjacken (mit völlig neu formierten Sturmlinien) hatten Probleme im Spielaufbau - aber warfen alles rein. Ein Strong-Schuss von der Seite war die erste Halb-Chance, aber Goalie Tolvanen packte sicher zu (11.). Doch kurz später gab‘s erneut hängende Köpfe bei den Rotjacken: Nach einem Getümmel vor KAC-Goalie Dahm rutschte der Puck zur Seite und Bourke netzte locker ein (12.). So ging‘s auch mit dem 0:2 aus Klagenfurter Sicht erstmals in die Kabine.