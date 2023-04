Haie spielen im Europacup: „Ein schönes Märchen“

„Ein Wahnsinn. Das ist ein Märchen“, rang Haie-Obmann Günther Hanschitz am frühen Sonntagabend um Worte, als am Eishockey-Liveticker die Ergebnisse im fünften Halbfinale feststanden. Bozen und Salzburg zogen in das Finale ein. Die Haie bekommen somit den dritten Europacupplatz.