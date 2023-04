Flugshow! ÖSV-Adler gewinnen Krimi in Planica

Showdown am Sonntag

Kraft hatte wenige Stunden zuvor bereits den Einzelbewerb für sich entschieden. Der Salzburger hat am Sonntag nun gute Chancen auf die kleine Kristallkugel im Skifliegen. Auf Gesamtsieger Halvor Egner Granerud fehlen ihm nach seinem Sieg in der Spezialwertung nur noch zehn Zähler.