Kraft triumphiert in Planica und greift nach Kugel

Drei ÖSV-Adler in den Top-10

Jan Hörl wurde Fünfter. Daniel Tschofenig landete auf Rang neun. Der Wettbewerb, der am Freitag nicht über die Bühne gehen hatte können, wurde mit nur einem Durchgang nachgeholt. Im Anschluss ging der Teambewerb in Szene. Österreich tritt mit Tschofenig, Michael Hayböck, Hörl und Schluss-Springer Kraft an.