Klare Mehrheit will OÖ-Ausgehzeiten wie anderswo

„Insgesamt sind 20 Stellungnahmen eingelangt. 15 davon beziehen sich auf die Anpassung der Ausgehzeiten. Elf davon sprechen sich klar für eine Harmonisierung aus, vier dagegen“, teilt uns Lindners Büro auf „Krone“-Anfrage, was denn die Begutachtung ergeben habe, mit. Die Stellungnahmen selbst sind allerdings erst nach Einbringen des Gesetzesentwurfs in der Regierung (voraussichtlich in der Sitzung am 17. April) für alle Interessenten öffentlich zugänglich