Innsbruck: Blitzschlag stoppte Patscherkofelbahn

Überspannungsrelais: 13 von 16 waren kaputt

Die Folge: Gleich fünf Blitzschutzeinrichtungen waren verschmort, außerdem 13 von 16 Überspannungsrelais kaputt. Die zerstörten Einrichtungen befinden sich teilweise an Stützen. Noch am Donnerstag besorgte man sich Ersatzteile bei der Firma Doppelmayr. Der übliche Start am Freitag um 8.30 Uhr ging sich aber aufgrund der Reparaturarbeiten nicht aus.