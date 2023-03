Kärnten: Steigt ÖVP-Chef zum Landesvize auf?

Opposition schon bereit

FPÖ und Team Kärnten, die beide bei den Wahlen ebenfalls deutlich zulegen hatten können, haben sich mittlerweile mit der Oppositionsrolle angefreundet. FP-Chef Erwin Angerer wird vom Nationalrat in den Landtag wechseln und hier die Oppositionsbank anführen. Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer bleibt Bürgermeister der Bezirkshauptstadt Spittal an der Drau und wird ebenfalls im Landtag Opposition betreiben. Grüne und Neos waren ja erneut am Einzug in das Kärntner Landesparlament gescheitert.