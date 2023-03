Sie sind die Macher der rot/schwarzen-Regierung

Über Scherwitzl und Malle gibt’s nur die Dialoggruppe. In der sitzen neben diesem Duo Peter Kaiser, Martin Gruber, Günther Goach, Jürgen Mandl, Gaby Schaunig und Sebastian Schuschnig. Man könnte dieses Gremium in Anlehnung an den Wahlkampf auch Elefantenrunde nennen, hier wird entschieden.