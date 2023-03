Kampf gegen Korruption hat am Balkan Priorität

Koffer mit Schmiergeld in Millionenhöhe

Aus diesem Grund strebt Österreich eine verstärkte justizielle Zusammenarbeit mit allen Westbalkanstaaten an. In Albanien und Nordmazedonien wurden bereits entsprechende Erklärungen unterzeichnet. Besonders der Kampf gegen Korruption muss oberste Priorität haben, wie zwei Beispiele zeigen: So wurde in Nordmazedonien jüngst die Leiterin der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft mit einem Koffer mit einer Million Euro Schmiergeld erwischt.