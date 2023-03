Van der Bellen ruft Albanien zu Reformen auf

Albanien „voll auf Seite der Ukraine“

Auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine war Thema des Gespräches mit Begaj. Der Bundespräsident begrüßte dabei, „dass Albanien voll auf Seite der Ukraine steht“. In Bezug auf die Normalisierungsgespräche zwischen Serbien und dem Kosovo zeigten sich beide Seite zuversichtlich angesichts der jüngsten Annäherung. Zwar gebe es noch keine Unterschrift, trotzdem handle es sich um „eine Annäherung, die in ihrer Bedeutung sicher nicht unterschätzt werden sollte“, so Van der Bellen.