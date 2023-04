BMW M3 Touring: Taugt der Familien-Supersportler?

Seit Jahrzehnten haben sie in München dem Flehen und Drängen der Fans widerstanden: Endlich gibt es den BMW M3 als Touring. Der Lichtblick in dieser für Benzinbrüder so herausfordernden Zeit übt den Spagat zwischen Familienkombi und ernsthaftem Sportwagen. Ob dieser Kompromiss gelingen kann, erfährst du hier im Podcast!