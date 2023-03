Gesunde Nahrungsmittel: Darauf sollten Sie achten

Das Feingefühl, auf das zu hören, was unser Körper uns mitteilt, geht uns mit dem Alter immer mehr verloren, wenn wir nicht bewusst in uns hineinhören. Schafft man es, nicht über den Hunger hinaus zu essen und zugleich nicht hungernd vor einem vollen Kühlschrank zu sitzen, ist das ein erster wichtiger Schritt in Richtung gesundes Leben. Auch die Angst vor jeder Kalorie sollte nicht das Leben bestimmen. Der erste Schritt ist wie so oft der, der am schwersten fällt und einer, der am meisten Überwindung kostet.