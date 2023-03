Video zeigt, wie Schul-Schützin ausgeschaltet wird

An der Covenant-Volksschule in Nashville in Tennessee haben sich am Montag schreckliche Szenen abgespielt. Eine schwer bewaffnete Frau hat sechs Menschen erschossen, darunter drei neunjährige Kinder. Die Polizei veröffentlichte nun die Aufnahmen der Körperkameras von jenen Beamten, die als erste den Schülern zur Hilfe eilten und die Schützin schließlich erschossen.