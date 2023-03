Fünf Todesopfer bei Amoklauf an US-Grundschule

200 Schüler vom Vorschulalter bis zum 12. Lebensjahr besuchten die Covenant School in Nashville, an der sich die Schießerei am Montag ereignete. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar, die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Gegend rund um die Schule wurde weiträumig abgesperrt.