US-Schützin beging Amoklauf an ihrer alten Schule

Ersten Erkenntnissen zufolge soll die mutmaßliche Täterin 28 Jahre alt gewesen sein und in Nashville (US-Bundesstaat Tennessee) gelebt haben. In einer Pressekonferenz am Montag sagte der örtliche Polizeichef John Drake, dass die junge Frau früher selbst die christliche Grundschule besucht habe. Unklar sei jedoch noch, in welchem Jahr das gewesen sei. Ein Auto in der Nähe hätte Hinweise auf die mutmaßliche Schützin gegeben, die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen.