Amoklauf: Mitspielerin bekam „Abschiedsbotschaft“

„Eines Tages wird das alles einen Sinn ergeben“

In der Zwischenzeit versuchte Patton die Behörden zu warnen. Doch wertvolle Minuten verstrichen zunächst einmal in der Warteschleife. Als die Ex-Mitspielerin durchkam, versprach man ihr, einen Polizeibeamten vorbeizuschicken. Doch dieser sei erst am Nachmittag erschienen, so die Frau gegenüber dem Lokalsender WTVF. „Eines Tages wird das alles einen Sinn ergeben. Ich habe mehr als genug Beweise hinterlassen“, heißt es in der Instagram-Nachricht der toten Amokschützin an die Freundin.