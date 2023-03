Polizei hat „Theorie“ zu Amokschützin

Die Polizei steht nach dem Amoklauf in Nashville im US-Staat Tennessee zwar erst am Anfang der Ermittlungen. Allerdings sind schon einige Details zur 28-jährigen Täterin bekannt. Wie berichtet, richtete sie am Montag an ihrer ehemaligen Schule ein Blutbad mit sechs Toten an. Laut Polizei war die Tat genau geplant, auch ein weiterer Angriff sei auf der Liste der Schützin gestanden, die sich selbst als Transgender identifizierte. Die Polizei berichtete von einem „Manifest“, das gefunden worden sei. Es gebe auch bereits eine „Theorie zur Täterin“.