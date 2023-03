550 Kinder! Fleißiger  Samenspender angeklagt

Der Niederländer Jonathan Jacob Meijer hat offenbar ein eigenwilliges Hobby: Der 41-Jährige war in seinem Leben so oft Samenspenden, dass er insgesamt 550 Kinder gezeugt haben soll. Doch das bringt ihm nun ein gerichtliches Nachspiel ein. Ihm wird vorgeworfen, dass er das Inzest-Risiko durch seine exzessiven Besuche in der Samenbank erhöht habe. Es gibt eine maximale Anzahl an Kindern, die ein Spender in die Welt setzen darf ...