Corona-Kritik? Hier wird Edtstadler „emotional“

Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer hat viel Kritik für seine Aussagen zum Klimaschutz in seiner Rede an die Nation geerntet. Warum tut sich die ÖVP so schwer mit Klimaschutz?

Das würde ich zurückweisen. Die ÖVP hat wie fast alle anderen Partei erkannt, dass im Kilmaschutz etwas passieren muss. Wir haben in dieser Koalition enorm vieles umgesetzt. Aber ich glaube, wir brauchen Pragmatismus und ideologiefreies Denken. Wir wollen unseren Wohlstand erhalten. Das Aus für Verbrennermotoren ist für mich ideologiegesteuert und eine Einbahnstraße. Es gibt Technologien wie die E-Fuels, mit denen Verbrennermotoren umweltfreundlich laufen können. Es macht keinen Sinn, das Pferd von hinten aufzuzäumen und die Verbrenner zu verteufeln, bevor man nicht weiß, ob die Technologie nicht in fünf, sieben, oder zehn Jahren so weit ist, Verbrenner CO2-neutral zu betreiben. Wir werden nicht alles gleichzeitig tun können, dessen müssen wir uns bewusst sein. Diese Diskussion wird in vielen Ländern in Europa geführt.