Wahlkampf mit „Brumm-Brumm“

Nach der Nummer mit den Zäunen gefiel sich der Kanzler am Sonntag einmal mehr in seiner neuen Lieblingsrolle als Verteidiger des Verbrenners. Damit die rückwärtsgewandte Politik weniger unmodern und klimafeindlich klingt, nennt er das Fahren mit E-Fuel. Doch darum geht es in Wirklichkeit gar nicht.