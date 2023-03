„Hundehalter unterschätzen oft die Bissgefahr“

„OÖ Krone“: Am Wochenende biss ein Hund in Rechberg einen Zweijährigen und dessen erst vier Wochen alte kleine Schwester: Sie mussten ambulant behandelt werden. In Windhaag bei Perg biss ein Hund einem Elfjährigen ins Gesicht. Dieser Bub liegt noch im Kinderspital. Bei beiden Polizeimeldungen heißt es, die Attacken seien plötzlich, also unerwartet passiert.

Sascha Steiner:Die Hundehalter unterschätzen leider sehr oft die Gefahr, die von ihren Tieren ausgeht. Sie beißen in den seltensten Fällen aus heiterem Himmel zu. Hunde sind kein Spielzeug! Das muss bei den Kindern fix verankert sein. Sie dürfen niemals einen fressenden Hund stören oder einen schlafenden Hund aufwecken – denn da besteht immer die Gefahr, dass er zuschnappt.