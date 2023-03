Kinder von Schäferhund am ganzen Körper gebissen

Der Sonntagsbesuch bei der Oma (56) endete für eine Familie aus Perg in einem Drama. Der Vater (26), seine Ehefrau (31) und die beiden Enkerl waren zu Gast. Die erst vier Wochen alte Tochter war noch am Arm bei der Mutter, als plötzlich aus dem ersten Stock des Hauses in Rechberg ein Schäferhund angestürmt kam. Der Besitzer (28) – der Sohn des neuen Lebensgefährten der Oma - wollte den Hund noch aufhalten – vergeblich. Der Schäferhund stürzte sich sofort auf das kleine Baby biss es am ganzen Körper, immer und immer wieder. Danach attackierte der Hund auch noch den zweijährigen Bub der Familie. Biss auch ihn in die Hände, den Oberkörper und sogar ins Gesicht. Erst dann konnte der Besitzer den rasenden Hund endlich bändigen und fortschaffen.