Kinderschutz wird in Wien zum Pflicht-Ehrenamt

Das sind die Stärken und Schwächen der Ideen: Zunächst einmal ist es sehr gut, dass überhaupt mehr für Kinderschutz getan wird. Die MA 11 hat jetzt zwei Vollzeitmitarbeiter nur für diese Tätigkeit, also dem Wohl der Kinder in den Kindergärten, abgestellt. Eltern, Beschäftigte & Co. können auch direkt der MA 11 oder Polizei ihren Verdacht melden. Anonym oder mit vollem Namen.