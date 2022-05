Missbrauch im Kindergarten ein Jahr lang vertuscht

„Maulkorb“, um nicht mit den Medien zu reden

Die Angelegenheit sollte wohl unter den Teppich gekehrt werden und nie an die Öffentlichkeit gelangen. Die Eltern sind schriftlich angehalten worden, ja nicht mit Medien zu reden, um eine Berichterstattung zu vermeiden. Begründung: Das wäre nicht im Sinne der Kinder und Eltern, heißt es in einem Schreiben an die Betroffenen. Und: „Es passiert gerade sehr viel in der MA 10. Es gibt eine Krisensitzung und es wird an einer offiziellen Stellungnahme gearbeitet.“