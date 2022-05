Missbrauch im Kindergarten: Schon 4 Verdachtsfälle

Mittlerweile vier Verdachtsfälle gibt es im Missbrauchsskandal in einem öffentlichen Kindergarten in Wien. „Es ist eine weitere Anzeige bei uns eingelangt“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek. Im dringenden Verdacht steht ein Pädagoge, der die Taten begangen haben soll. Scharfe Kritik gab es an der mangelnden Information an die Eltern - ein Kind soll bereits vor 13 Monaten missbraucht worden sein. Mittlerweile tagte die von der Stadt eingesetzte Kommission zum ersten Mal.