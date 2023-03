„Wäre mir nicht zu blöd, dass ich mich festklebe“

„Krone“: Herr Dankl, wie kommunistisch ist die KPÖ PLUS?

Kay-Michael Dankl: Schon in dem Sinn, dass wir sagen, es sollte nicht alles nach dem Geld sich richten. Wenn man sich anschaut, wie in Salzburg Wohnen einfach als Ware, mit der man ein gutes Geschäft macht, verwendet wird. Das könnte man auch im Interesse der Menschen besser organisieren. Die einen spekulieren mit Wohnraum und die anderen haben keinen. Da wollen wir das System infrage stellen.