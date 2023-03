Eine Feier gegen das Vergessen beim Kreuzstadl

Bei der Jubiläums-Gedenkfeier inklusive Kranzniederlegung traf man sich schon vorab beim Kreuzstadl in Rechnitz. Das ehemalige Wirtschaftsgebäude steht für das Gedenken an die Opfer des Südostwallbaus. In der Nacht auf den 25. März 1945 wurden in der Nähe des Kreuzstadls 180 ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter ermordet. Trotz intensiver Suche konnten die Grabstellen bis zum heutigen Tag nicht gefunden werden.