Zu den „Weltspielen“ kann sich nur eine kämpfen

Einige österreichische Sportlerinnen haben ihr Ticket für Olympia 2024 in Paris bereits in der Tasche, viele kämpfen gerade bzw. in den nächsten Monaten noch darum. Der Fokus von Burgenlands Jiu-Jitsu-Athletinnen lag zuletzt auf der Vorbereitung auf den sehr groß aufgezogenen Grand Slam in Paris am Wochenende – und die EM in Gelsenkirchen im Mai. Und langfristig? Gibt es, weil Jiu-Jitsu ja nicht olympisch ist, die Möglichkeit, sich für die World Games in Chengdu 2025 zu qualifizieren. Allerdings mit einem großen Haken!