Weingarten mal anders: Nämlich „eingeraucht“!

Ein Mittel dagegen: An den Rändern der Weingärten Feuer machen und so eine Rauchglocke über die Weingärten legen. Gegen 4 Uhr fielen die Temperaturen im Bereich der Rieden Scheibäcker und Gritschenberg wirklich auf Minus 1,6 Grad und machten den Griff zum Feuerzeug nötig. Die vorbereiteten Feuerstellen wurden von den Winzern entfacht und immerwieder mit Wasser leicht abgelöscht. So konnte sich eine Rauchglocke über den Weinbergen bilden - die Voraussetzungen waren perfekt, weil es ausnahmsweise fast windstill war.