Penny stärkt regionale Nahversorgung im Burgenland

Penny bereichert das Burgenland: Ende April hat der Nahversorger in Jennersdorf eine neue Filiale eröffnet und den Standort in Neusiedl am See aufgefrischt wiedereröffnet. Penny stärkt damit die regionale Nahversorgung mit umfangreichen Produktangeboten zu Diskontpreisen. Neben dem breiten Angebot an Produkten, zeichnen sich die Märkte durch ihre Fleischhauer:innen aus, die Kunden mit Rat und Tat zur Seite stehen.