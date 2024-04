High-End-CT für die neue Klinik Oberwart

Präziser als je zuvor

Was den Photon-Counting-Computertomografen so besonders macht ist, dass er ein quantenzählender CT ist. Die damit gewonnenen Scans liefern mehr Informationen als jede andere Technologie zuvor – für eine präzisere Diagnose sowie bessere Nachsorge und Behandlung. Alle Bereiche der Klinik sollen davon profitieren. Für die Patienten bedeutet dies bis zu 45 Prozent weniger Strahlenbelastung, was besonders bei mehrmaligen Untersuchungen ein Vorteil ist. Auch ist weniger Kontrastmittel notwendig und die Scans sollen künftig nur wenige Sekunden dauern.