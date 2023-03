Es lohnt sich

Können Sie sich an DDT erinnern? In meiner Kindheit wurde das Pestizid noch verwendet. Dann berichtete die Biologin Rachel Carson in „Silent Spring“ von den Risiken für Mensch und Natur, vor sechzig Jahren ist das Buch auf Deutsch erschienen. Zehn Jahre später hat die Umweltbewegung das Verbot des Gifts durchgesetzt. Der Frühling wurde nicht stumm, die einst von DDT bedrohten Vögel singen auch heute.