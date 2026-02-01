Peter Cornelius rührt mit Liebeserklärung an Frau

Testament umgeschrieben, letzte Tour?

Wie er nach 40 Jahren symbiotischer Beziehung mit dem Gedanken umgeht, dass wohl einer vor dem anderen von dieser Welt gehen muss? Cornelius nachdenklich auf Ö3: „Wahrscheinlich werde ich zuerst gehen. Meine Frau ist 13 Jahre jünger, und sie wird damit klarkommen müssen. Ich hoffe und bete, dass es nicht umgekehrt ist. Mein Vater ist 85 geworden, vielleicht bleiben mir noch zehn Jahre. In jedem Fall habe ich mein Testament vor Kurzem erst umgeschrieben, damit meine Frau bestmöglich abgesichert ist.“