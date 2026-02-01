Vorteilswelt
„Karmisches Geschenk“

Peter Cornelius rührt mit Liebeserklärung an Frau

Stars & Society
01.02.2026 11:32
Peter Cornelius zu Gast in Ö3-„Frühstück bei mir“
Peter Cornelius zu Gast in Ö3-„Frühstück bei mir“(Bild: Hitradio Ö3/Thomas Wunderlich)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Er hat Hits für Generationen geschrieben und ist in Deutschland noch immer der erfolgreichste österreichische Singer-Songwriter aller Zeiten: Peter Cornelius feierte vergangene Woche seinen 75. Geburtstag. Gefeiert hat er mit seiner großen Liebe, die er vor 40 Jahren kennengelernt hat und die, wie er schwört, ein „karmisches Geschenk“ war.

In der Radiosendung Ö3-„Frühstück bei mir“ verriet er: „Den Geburtstag habe ich ganz alleine mit meiner Frau zu Hause gefeiert, denn es war auch unser 25. Hochzeitstag. Das hat sich sehr stimmig angefühlt“, so der Sänger.

Was er dann weiter im Interview über seine Frau sagt, ist eine einzige, wunderschöne Liebeserklärung an seinen Lebensmenschen. Seine Frau Ulrike, seit 40 Jahren an seiner Seite.

Lebensmensch seit 40 Jahren an seiner Seite
 „Sie ist für mich ein ,karmisches Geschenk‘. Als hätte ich in einem früheren Leben viel Gutes gemacht und werde jetzt dafür belohnt“, schwärmte der Singer-Songwriter auf Ö3.

„Schon unser Zusammentreffen war schicksalshaft. Es war im September 1986, in der Opernpassage sind wir aneinander vorbeigegangen, haben uns in die Augen gesehen und es ist etwas Magisches passiert. Ich bin wie angewurzelt stehen geblieben und habe ihr nachgeschaut. Kurz darauf ist sie in mein Kaffeehaus gekommen und dann war schnell alles klar.“

Peter Cornelius und seine Frau Ulrike
Peter Cornelius und seine Frau Ulrike(Bild: Hitradio Ö3/Thomas Wunderlich)

Testament umgeschrieben, letzte Tour? 
Wie er nach 40 Jahren symbiotischer Beziehung mit dem Gedanken umgeht, dass wohl einer vor dem anderen von dieser Welt gehen muss? Cornelius nachdenklich auf Ö3: „Wahrscheinlich werde ich zuerst gehen. Meine Frau ist 13 Jahre jünger, und sie wird damit klarkommen müssen. Ich hoffe und bete, dass es nicht umgekehrt ist. Mein Vater ist 85 geworden, vielleicht bleiben mir noch zehn Jahre. In jedem Fall habe ich mein Testament vor Kurzem erst umgeschrieben, damit meine Frau bestmöglich abgesichert ist.“

Sein Vorsatz für die nächsten Jahre: „Ich möchte noch viele große Lieder schreiben. Aber auch möglichst viel unverplante Freizeit mit meiner Frau verbringen, dass wir nicht immer so eingespannt sind. Vielleicht ist es heuer meine letzte Tour.“

