Sommerzeit: Immer wieder Challenge für Autofahrer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird wieder an der Uhr gedreht: Um zwei Uhr früh werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Man sollte annehmen, dass sich das zum einen herumgesprochen hat und zum anderen, dass Autofahrer in der Lage sind, mit der Situation umzugehen. Dennoch scheint es zweimal jährlich notwendig zu sein, dass Autofahrerklubs vor Problemen warnen