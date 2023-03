400 Mio. € für Innsbrucks Tram sind nicht das Ende

„Der Rechnungshof würdigt, dass bereits in der Planungsphase der Projekte zukunftsbezogene Parameter bedacht wurden. Das sind etwa die Dichte der Verbauung in den Stadtentwicklungsgebieten, Erschließen stadtnaher Regionen sowie Elemente, die den Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel attraktiver machen.“ Von den drei untersuchten Städten Graz, Linz und Innsbruck ist in der Tiroler Landeshauptstadt der Anteil des motorisierten Individualverkehrs mit 63 Prozent am geringsten.