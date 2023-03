Premierenfahrt: Innsbrucker Tram nun bis nach Rum

Rum wird neuer Knotenpunkt

Die Linie 5 verkehrt künftig an Werktagen im 10-Minuten-Takt von der Haltestelle Technik-West über die Schützenstraße und die neuen Haltestellen Neu-Rum Volksschule und Neu-Rum Glungezerstraße bis zum ÖBB-Bahnhof in Rum. „Die Fahrgäste können von dort direkt und barrierefrei in die S-Bahn und Regionalbusse umsteigen“, so die IVB.