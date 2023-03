Hochkarätige Hilfe für das Kochen Zuhause

Für fremdsprachige Produktionen kommt der Untertitel zum Zug

In puncto Internationalisierung streckt Sailer verstärkt seine Fühler aus: So werden Kurse von Anbietern aus Holland, Spanien, Italien und aus der Schweiz lizenziert. Für fremdsprachige Produktionen kommen dann Untertitel in deutscher Sprache zum Zug.