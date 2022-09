Rebel Meat landet bald nur noch am Kinderteller

Zwei Neuheiten schon in Planung

Zwei Neuheiten sind schon in Planung, die dann nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland in die Tiefkühl-Regale wandern sollen. „Die Würstel und die anderen Frischeprodukte, die sowieso alle ins Grillsortiment fallen, schicken wir in den Winterschlaf“, so die 34-Jährige.