SPÖ-Wahl: Babler kandidiert für Parteivorsitz

Das Feld der Kandidaten für die Mitgliederbefragung in der SPÖ ist damit um einen prominenten Namen reicher. Bereits in der Vergangenheit wurde öfter Bablers Name genannt, wenn es um die Frage ging, wer die in den Umfragen stagnierende Partei führen könnte. Der Bürgermeister von Traiskirchen, der immer wieder mit dezidiert linken Aussagen etwa zur Flüchtlingspolitik auffiel, gilt vielen als Zukunftshoffnung.