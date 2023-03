SPÖ: „Neuer Rivale“ für Rendi-Wagner und Doskozil

„Rechtem Populismus Einhalt gebieten“

Kowall kündigte seine Kandidatur am Dienstag zuerst via „Standard“ an. „Beide Kandidaten sind nicht in der Lage, die rechte Welle aufzuhalten“, wurde der „neue Rivale“ dort zitiert. Ziel seiner Bewerbung sei es, Druck zu machen, bestätigte Kowall später: Er halte sowohl Rendi-Wagner als auch Doskozil für „ungeeignet, das zu tun, was gerade am wichtigsten für Österreich ist: dem rechten Populismus Einhalt gebieten“.