Versprechen gehalten: Babler spendet sein Gehalt

Politische Versprechen finden vor Wahlen immer viel Anklang, haben nach den Urnengängen aber eher eine geringe Halbwertszeit. Nicht so beim angehenden SPÖ-Bundesrat Andreas Babler. Beim Auftakt seines Vorzugsstimmenwahlkampfs kündigte er an, das Gehalt, das ihm im Falle eines Einzugs in den Landtag zustünde, an wohltätige Organisationen zu spenden. Wie die „Krone“ aufdeckte, hätte der „SPÖ-Star“ das gemäß dem eigenen Parteistatut übrigens auch sogar tun müssen, was Babler, wie berichtet, jedoch anders sieht - und was am Ende des Tages nun auch egal ist.