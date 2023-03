Lou Asril: Vom Dorf auf die große Bühne

Jetzt startet Asril, der aus Seitenstetten (NÖ) stammt, eine Tour mit Gigs in der Schweiz, in Deutschland und Österreich. Glanzvoller Abschluss ist sein Auftritt bei Lido Sounds am 16. Juni in Linz. Bisher meisterte Asril Großes – wie den Support für Bilderbuch, einen Song mit Conchita Wurst. „Musikalisch wird es immer intensiver“, sagt er im „Krone“-Talk. Soeben erschien „RetroMix21“.