Lido Sounds 2023: Das Line-Up ist jetzt komplett!

Pop, Dance und mehr

Und auch der Samstag kann mit neuem, starken Sound aufwarten, u.a. mit Kosmopolit Fil Bo aus Bella Italia oder Sir Chloe um Sängerin Dana Foote, die nicen Indie Rock aus Vermont mitbringt. Was am Samstag auch noch passiert: Avantgarde Pop meets Dance - performt von der neunzehnjährigen Lahra aus good old Austria.

Dem Sonntag hingegen hat nur mehr ein Act gefehlt, und zwar der aktuelle „fm4 Soundpark Act des Monats“ Lil Julez! Einfach stark (nachgefragt) dieses Lido Sounds, darum sollte man sich rasch Tickets sichern!