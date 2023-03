Beamter stellte flüchtendem Häftling ein Bein

Er fühle sich gar nicht wohl, teilte am vergangenen Sonntag ein Häftling (35) in der Justizanstalt Graz-Jakomini Wachebeamten mit. Weil am Sonntag kein Anstaltsarzt zur Verfügung stand, beschloss man, den Mann zum Landeskrankenhaus Graz zu bringen, um ihn dort untersuchen zu lassen. Zur Sicherheit legten die Bediensteten ihm Handfesseln an. Gleich nach der Untersuchung, bei der sich nichts Besorgniserregendes ergab, sollte der Insasse wieder in den Dienstwagen für den Rücktransport zur Justizanstalt einsteigen.