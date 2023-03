Junges Trio nach Delikten in Köflach festgenommen

Sie hielten in den vergangenen Wochen nicht nur die Feuerwehr in Atem: Im Zeitraum von Ende Jänner bis Mitte März begingen vorerst unbekannte Täter mehrere schwere Sachbeschädigungen, Diebstähle und Brandstiftungen. Wie berichtet, versetzen sie den ganzen Ort in Schrecken und steckten unter anderem erst kürzlich Mülltonnen und einen Zugwaggon in Brand. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.