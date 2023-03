Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld gestohlen

In den frühen Morgenstunden machten sich die Diebe ans Werk: Kurz nach 5 Uhr drangen drei unbekannte Personen mit einer Spitzhacke gewaltsam in ein Lokal in Lieboch ein. Dort brachen die Täter mehrere Glückspielautomaten gewaltsam auf und stahlen die Geldkassetten mit Bargeld in unbekannter Höhe.