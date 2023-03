LH Stelzer trommelt weiter gegen Verbrennerverbot

Das Land der E-Motoren und E-Autos

Mit 21.746 E-PKWs hat Oberösterreich im Bundesländervergleich die meisten E-Mobile. „Oberösterreich ist Vorreiter beim Umrüsten auf E-Mobilität und bei der Forschung umweltschonender Antriebsformen. Wir sind stolz darauf, dass wir bei uns am Standort so beeindruckende Leitbetriebe wie BRB Rotax haben, die mit Innovation und Technologien neue Antriebssysteme entwickeln“, so Stelzer. Diese Spitzenposition Oberösterreichs nutze man auch, um die dafür benötigte Infrastruktur weiter auszubauen. „Wir haben mit Hilfe unseres OÖ Zukunftsfonds eine neue Oberösterreichische Landesförderung für E-Ladestationen ins Leben gerufen. Unser Ziel ist es, ein flächendeckendes Netz an öffentlich zugänglichen Ladepunkten in allen Leistungsklassen in Oberösterreich zu errichten.“