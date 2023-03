Wunderbar gefühlsduselige und kitschige Eröffnung

Über viele Jahre - genau genommen von 1979 bis 2001 - spannt sich der Bogen, der die beiden Protagonisten May (Anaïs Demoustier) und John (Tom Mercier) jeden Samstag in einem vorerst namenlosen Club zusammenführt. Die beiden haben einen Pakt geschlossen, auf den einen großen, besonderen Moment zu warten. Und während sie das auf dem Balkon des Clubs tun, ziehen nicht nur die Jahre und Moden vorüber, sondern auch das Leben selbst. Freundschaften und Beziehungen bleiben da gerne auf der Strecke. Von der lebensbejahenden und bunten Szene der 1980er-Jahre bis zur eher trostlosen und drogendurchtränkten Techno-Einsamkeit entwickeln sich auch May und John zu immer stärker in der gegenseitigen Abhängigkeit festsitzenden Wesen. Rätselhaft bleibt in Chihas Film aber nicht nur der eine große Moment, rätselhaft bleibt auch die Türsteherin (Béatrice Dalle), die mitunter an den mythischen Charon erinnert, der die Seelen in die Unterwelt führt, und die als Erzählerin geheimnisvoll an den Fäden des Lebens zieht.